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    HaberlerEgeYayınlarımız rehberlik ediyor
    16.10.2019 - 02:28 |

    Yayınlarımız rehberlik ediyor

    Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde, üniversitenin kuruluşundan bugüne akademisyenler tarafından kaleme alınan kitap, çeviri, süreli yayın ve dergilerin yer aldığı “Geçmişten Günümüze Ege Üniversitesi Yayınları” sergisi açıldı.

    Yayınlarımız rehberlik ediyor

    Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Hocalarımızı anmak ve bu bilgileri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla sergiyi gelenek haline getirmek istiyoruz. Bilimsel birikimlerimizi görmek geleceğimize ciddi bir katkı sağlayacaktır. Biliyoruz ki bu yayınlar birçok kişinin araştırmalarında rehberlik etmeye devam edecek” diye konuştu

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