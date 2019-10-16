Yayınlarımız rehberlik ediyor

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Hocalarımızı anmak ve bu bilgileri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla sergiyi gelenek haline getirmek istiyoruz. Bilimsel birikimlerimizi görmek geleceğimize ciddi bir katkı sağlayacaktır. Biliyoruz ki bu yayınlar birçok kişinin araştırmalarında rehberlik etmeye devam edecek” diye konuştu