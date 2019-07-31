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    HaberlerEgeYaz konserleri sürecek
    31.07.2019 - 02:00

    Yaz konserleri sürecek

    Aydın Büyükşehir’in 3’üncüsünü düzenlediği yaz konserleri ilgi çekiyor. Son konser, Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’ndaydı.

    Yaz konserleri sürecek

    Büyükşehir Konservatuvarı eğitmenleri, seslendirdikleri eserlerle El Heykeli’nde buluşan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Eğitmenler, zeybek ve tango dansları sunumu da yaptı. Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Tibet Özer, “Konserleri düzenleyen Büyükşehir Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.
    Konser programı 2 Ağustos’ta Nazilli 23 Nisan Parkı, 4 Ağustos’ta Söke Güllübahçe ve 6 Ağustos’ta Germencik Atatürk Parkı programlarıyla sürecek. Başkan Çerçioğlu, “Halkımızı konserlere bekliyoruz” dedi.

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