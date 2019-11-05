05.11.2019 - 01:26 |
Yazarlar, okurla bir araya gelecek
Çiğli Belediyesi, ‘Edebiyat Sokakta’ sloganıyla başlattığı proje kapsamında yazar ve şairleri okurlarıyla bir araya getirecek. İlk etkinlik, 9 Kasım günü saat 12.00-17.00 arasında Kasaplar Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılacak yazar ve şairler, beğenilen kitaplarını okurları için imzalayacak. Başkan Utku Gümrükçü, herkesi organizasyona davet etti.
Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.