Yazarlar, okurla bir araya gelecek

Çiğli Belediyesi, ‘Edebiyat Sokakta’ sloganıyla başlattığı proje kapsamında yazar ve şairleri okurlarıyla bir araya getirecek. İlk etkinlik, 9 Kasım günü saat 12.00-17.00 arasında Kasaplar Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılacak yazar ve şairler, beğenilen kitaplarını okurları için imzalayacak. Başkan Utku Gümrükçü, herkesi organizasyona davet etti.