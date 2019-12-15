Yazılım devinden İzmir’e destek

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, dijitalleşme çalışmaları ile İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projelerini, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ile paylaştı. İşbirliği kararının alındığı görüşmede; İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, Gezici Dijital Karavan, Entrepreneur Dashboard başta olmak üzere djitalleşme alanındaki projelere ilişkin bir sunum yapıldı. İZTO olarak, inovasyon ve girişimciliğin İzmir’de önünün açılmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Özgener, şöyle konuştu:

Öne çıkan aday

“Ülkemizin girişimcilik ve inovasyonda gücünü artırmak hedefiyle İzmir’in lider kent olarak öncülük etmesini istiyoruz. Türkiye’nin Silikon Vadisi olmaya en yakın şehrinin, İzmir olduğunu görüyoruz. Büyük firmaların İzmir’e çekilmesini çok önemsiyoruz. Microsoft’u da bu kapsamda bir şube açarak fiziki olarak ya da işbirliği temelinde kuracağımız İnovasyon Merkezi’nde görmek istiyoruz.”

Görüşme kapsamında; İZTO tarafından yürütülen Entrepreneur Dashboard Projesi için yazılım altyapısı konusunda destek verilebileceği, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projeleri kapsamında ortak etkinlikler düzenlenebileceği, Microsoft Türkiye’nin İzmir’deki girişimciler ile etkileşim içinde olması, Microsoft Türkiye’nin partnerleri ile İzQ Girişimcilik Merkezi arasında bağ kurulması ve böylece network havuzunun genişletilmesi başlıklarında fikir birliğine varıldı.