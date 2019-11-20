Yedi yıl sonra ilk kez kendini gördü

Annesinin doktora gitmekten hep kaçtığını anlatan kızı Emine Şekerci, “Annem sürekli ‘dünyayı görmüyorsam öleyim daha iyi’ diyordu. Şimdi bahçemizde ot, çöp topluyor, süpürge tutuyor, yatağını topluyor” diye konuştu. Hayriye Peynirci de, “Doktor ne yaptı bilmiyorum ama iyileştiğim için mutluyum. Daha önce hiç görmüyordum. Aynaya baktım, kendimi gördüm, çok sevindim” dedi. İleri düzeydeki katarakt ameliyatının her yetişkin bireyde zor olduğunu ifade eden Op. Dr. Murat Direl de, Peynirci’nin de göz yapısı nedeniyle zor bir hasta olduğunu ifade etti, “Zor bir kataraktı vardı, zorlu bir vakaydı. Ancak kısa sürede, başarıyla ameliyatı bitirdik.” ifadesini kullandı. l NEVRA UÇKAÇ DHA