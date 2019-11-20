20.11.2019 - 02:01 |
Yedi yıl sonra ilk kez kendini gördü
İZMİR’de katarakt nedeniyle 7 yıldır gözleri görmeyen 92 yaşındaki Hayriye Peynirci, 1 ay arayla olduğu 2 ameliyatla yeniden görmeye başladı.
Annesinin doktora gitmekten hep kaçtığını anlatan kızı Emine Şekerci, “Annem sürekli ‘dünyayı görmüyorsam öleyim daha iyi’ diyordu. Şimdi bahçemizde ot, çöp topluyor, süpürge tutuyor, yatağını topluyor” diye konuştu. Hayriye Peynirci de, “Doktor ne yaptı bilmiyorum ama iyileştiğim için mutluyum. Daha önce hiç görmüyordum. Aynaya baktım, kendimi gördüm, çok sevindim” dedi. İleri düzeydeki katarakt ameliyatının her yetişkin bireyde zor olduğunu ifade eden Op. Dr. Murat Direl de, Peynirci’nin de göz yapısı nedeniyle zor bir hasta olduğunu ifade etti, “Zor bir kataraktı vardı, zorlu bir vakaydı. Ancak kısa sürede, başarıyla ameliyatı bitirdik.” ifadesini kullandı. l NEVRA UÇKAÇ DHA
Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladı Antalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.