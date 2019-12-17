Yelkende engel tanımıyor

Muğla’da çocukken elektrik akımına kapılması sonucu bir kolunu dirseğine yakın bölgeden kaybeden milli yelkenci Hüseyin Akbulut, 3 yıldır Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyor. Paralimpik sporcu Akbulut, “Bir elimin olmayışı, spor yapmama engel değil. Maviliklere açılmaya azimle devam ediyorum” dedi.Henüz 8 yaşında sağ kolunu kaybetse de hayattan hiç kopmayan, 32 yaşındaki Hüseyin Akbulut, hobi olarak başladığı yelken sporundaki başarılarıyla göz dolduruyor.

Mavi sulara profesyonel olarak 8 yıldır yelken açan, bu sporda elde ettiği şampiyonluklarla ‘engelsiz yelkenci’ olarak anılan Akbulut, hayallerine her geçen yıl biraz daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Son üç yılda Türkiye Engelli Yelken Şampiyonası’nı birincilikle kapatan Akbulut, Marmaris’te gerçekleştirilen kış trofesi yarışmalarında da hem rüzgara hem de tecrübeli rakiplerine karşı tek koluyla mücadele ediyor. Paralimpik Yelken Milli Takımı sporcusu Hüseyin Akbulut, “Elimin olmayışı yelken yapmama ve sosyal hayatta var olmama engel değil. Engellere ve hayattaki başarısızlıklara bakmadan, azimle maviliklere yelken açmaya devam ediyorum” dedi.

‘Hedefim olimpiyatlar’

Önüne hiçbir engel koymadan bu sporla ilgilenmeye devam ettiğini belirten Akbulut, “Bir şey yapmamak için her zaman bahane üretebilirsin. Elinin olmaması veya bacaklarının olmaması yapmak istediğin şeye hiçbir zaman engel değildir. Topluma örnek olabiliyorsam, bir elle bunları yapabildiğimi gösterebiliyorsam, bu onur verici” diye konuştu.

En büyük hedefinin, federasyonun da desteğiyle olimpiyatlara katılmak ve tek başına, tek elle hiç durmadan dünya turu yapmak olduğunu kaydeden Hüseyin Akbulut, sözlerini şöyle noktaladı: “Kış trofeleri ile birlikte yılda 10 yarışa katılıyorum. Engelli yarışlarına ve uluslararası iki yarışa katılıyorum. Buralarda dereceler yaparsam hedefime ulaşırım.”

‘Yenilere ilham verecek’

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBSF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Engelli Yelken Branşı Teknik Kurul Başkanı Aynur Olgaç, Hüseyin Akbulut ile ilk karşılaştığında zekası, saygısı ve azmiyle kendisine, “Ben başaracağım” mesajını verdiğini dile getirdi. Akbulut’un 3 yıldır başarılarıyla kendisini yanıltmadığına dikkati çeken Olgaç, “Bilgisini paylaşan, yardımsever, takım çalışmasına uygun bir kişiliğe sahip. Hüseyin’i inşallah ilerleyen zamanlarda dünya şampiyonu olarak, olimpiyatta altın madalyayla kürsüde görmek nasip olur. Buna inancım tam. Başardığında, arkadan gelecek yeni sporculara ilham verip, idol olacak” diye konuştu.