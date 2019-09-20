20.09.2019 - 01:34 |
Yelkende kupa heyecanı
Yelkende Federasyon Kupası, Bodrum’da başladı.
Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle Yalıkavak Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Kupası’na optimist sınıfında 56 kulüpten 423 sporcu, laser 4.7 sınıfında 39 kulüpten 105 sporcu, laser radial sınıfında 21 kulüpten 39 sporcu, laser standard sınıfında ise 8 kulüpten 19 sporcu katılıyor. Türkiye Yelken Federasyonu Kupası’nın ilk haftası yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.