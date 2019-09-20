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    HaberlerEgeYelkende kupa heyecanı
    20.09.2019 - 01:34 |

    Yelkende kupa heyecanı

    Yelkende Federasyon Kupası, Bodrum’da başladı.

    Yelkende kupa heyecanı

    Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle Yalıkavak Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Kupası’na optimist sınıfında 56 kulüpten 423 sporcu, laser 4.7 sınıfında 39 kulüpten 105 sporcu, laser radial sınıfında 21 kulüpten 39 sporcu, laser standard sınıfında ise 8 kulüpten 19 sporcu katılıyor. Türkiye Yelken Federasyonu Kupası’nın ilk haftası yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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