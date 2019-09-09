Yelkenler özgürlüğe açıldı

Narlıdere Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Narlıdere Deniz Festivali kapsamında gerçekleştirilen 9 Eylül Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları’nda 9 takım ve 200’e yakın sporcu ter döktü. Sahilevleri açıklarındaki yarışı takip eden Başkan Ali Engin, “Festivali doğaya yönelik farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendik. Narlıdere deniziyle güzel. Yarış ile de hem festivle renk kattık hem de 9 Eylül coşkusunu yaşadık” dedi.