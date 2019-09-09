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    HaberlerEgeYelkenler özgürlüğe açıldı
    09.09.2019 - 07:50

    Yelkenler özgürlüğe açıldı

    Narlıdere Deniz Festivali 9 Eylül Kurtuluş Kupası’na ev sahipliği yaptı

    Yelkenler özgürlüğe açıldı

    Narlıdere Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Narlıdere Deniz Festivali kapsamında gerçekleştirilen 9 Eylül Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları’nda 9 takım ve 200’e yakın sporcu ter döktü. Sahilevleri açıklarındaki yarışı takip eden Başkan Ali Engin, “Festivali doğaya yönelik farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendik. Narlıdere deniziyle güzel. Yarış ile de hem festivle renk kattık hem de 9 Eylül coşkusunu yaşadık” dedi.

    Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
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    9 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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