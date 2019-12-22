BİST111.1770,52EURO6,58-0,47USD5,94-0,04ALTIN282,22-0,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yen de gel Altay
    ABONE OL
    22.12.2019 - 00:00 | | İZMİR DHA

    Yen de gel Altay

    TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Adana Demirspor galibiyetiyle çıkışa geçen, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Trabzonspor’a elenen Altay, bugün deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek

    Yen de gel Altay

    TFF 1. Lig’de son 3 hafta mağlup olmayan ve son olarak evinde Adana Demirspor’u 1-0 yenerek sıralamada yükselişe geçen Altay, bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a deplasmanda konuk olacak. Kazım Karabekir Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’da başlayacak. Siyah beyazlı ekipte sezonu kapatan stoper Gençer ve Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan genç savunmacı Cenk mücadalede forma giyemeyecek. Teknik Direktör Ali Tandoğan, Erzurum’da galibiyet serisi başlatmak istediklerini belirtti, “Hedefleri olan büyük bir kulübüz. Erzurumspor önünde şartlar ne olursa olsun galibiyet için sahaya çıkacağız. Oyuncularımın gösterdikleri hırs ve arzudan memnunum. Ev sahibi ekip, ligin en iddialı takımlarından biri. Maç içinde dikkatli adımlar atacağız. Evimize en iyi sonuçla döneceğimizden hiç şüphem yok” dedi.

     

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    daha fazla video için
    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

    Servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

    Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Sıradaki Haber