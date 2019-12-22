Yen de gel Altay

TFF 1. Lig’de son 3 hafta mağlup olmayan ve son olarak evinde Adana Demirspor’u 1-0 yenerek sıralamada yükselişe geçen Altay, bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a deplasmanda konuk olacak. Kazım Karabekir Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’da başlayacak. Siyah beyazlı ekipte sezonu kapatan stoper Gençer ve Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan genç savunmacı Cenk mücadalede forma giyemeyecek. Teknik Direktör Ali Tandoğan, Erzurum’da galibiyet serisi başlatmak istediklerini belirtti, “Hedefleri olan büyük bir kulübüz. Erzurumspor önünde şartlar ne olursa olsun galibiyet için sahaya çıkacağız. Oyuncularımın gösterdikleri hırs ve arzudan memnunum. Ev sahibi ekip, ligin en iddialı takımlarından biri. Maç içinde dikkatli adımlar atacağız. Evimize en iyi sonuçla döneceğimizden hiç şüphem yok” dedi.