Yen de gel büyük Altay

TFF 1. Lig’de sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Altay, bugün deplasmanda Adanaspor ile mücadele edecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Siyah beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor. Oynadığı 5 maçta 8 puan toplayan 8. sıradaki İzmir temsilcisi, 5 puanı bulunan 13. basamaktaki Adanaspor’u yenerek zirve yarışına tutunmayı hedefliyor.

‘Telafi edeceğiz’

Adana deplasmanlarının her zaman zorlu geçtiğini dile getiren Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “Hafta içinde kupada onlar da bizim gibi tur atlayarak moral buldu. Rakibimiz ligde son 3 maçını kazanamadı. İç sahada galibiyet arayacaklar, bizim de 3 puandan başka düşüncemiz yok. Evimizdeki Keçiören beraberliğinde kaybettiğimiz 2 puanı deplasmanda telafi etmeliyiz. Oyuncularıma güveniyorum. Kazanarak evimize mutlu döneceğiz” diye konuştu.