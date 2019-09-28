BİST105.1523,15EURO6,230,52 USD5,680,20ALTIN272,62-0,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeYen de gel büyük Altay
    28.09.2019 - 02:49 |

    Yen de gel büyük Altay

    Altay, bugün deplasmanda Adanaspor’la karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi konuşan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “Galibiyetten başka planımız yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Oyuncularıma güveniyorum” dedi

    Yen de gel büyük Altay

    TFF 1. Lig’de sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Altay, bugün deplasmanda Adanaspor ile mücadele edecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Siyah beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor. Oynadığı 5 maçta 8 puan toplayan 8. sıradaki İzmir temsilcisi, 5 puanı bulunan 13. basamaktaki Adanaspor’u yenerek zirve yarışına tutunmayı hedefliyor.

    ‘Telafi edeceğiz’

    Adana deplasmanlarının her zaman zorlu geçtiğini dile getiren Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “Hafta içinde kupada onlar da bizim gibi tur atlayarak moral buldu. Rakibimiz ligde son 3 maçını kazanamadı. İç sahada galibiyet arayacaklar, bizim de 3 puandan başka düşüncemiz yok. Evimizdeki Keçiören beraberliğinde kaybettiğimiz 2 puanı deplasmanda telafi etmeliyiz. Oyuncularıma güveniyorum. Kazanarak evimize mutlu döneceğiz” diye konuştu.

     

    Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.
    daha fazla video için
    27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya'dan güvenli bölge açıklaması: Ankara bu isteğinde çok haklı

    Rusya'dan güvenli bölge açıklaması: Ankara bu isteğinde çok haklı

    İstanbul'da depremden sonra 2. gece...

    İstanbul'da depremden sonra 2. gece...

    Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanına damga vuran söz... Son bölümde neler oldu?

    Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanına damga vuran söz... Son bölümde neler oldu?

    Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölüm fragmanı... Demir, Züleyha ile Yılmaz'ı bırakıyor

    Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölüm fragmanı... Demir, Züleyha ile Yılmaz'ı bırakıyor

    Sıradaki Haber