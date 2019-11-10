10.11.2019 - 01:27 |
Yen de gel Kaf Kaf
Son 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak adını Play Off hattına yazdıran Karşıyaka, bugün Payasspor karşısında bu sezonki ilk deplasman galibiyetini arayacak.
Payas İlçe Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı Mehmet Ali Özer yönetecek. İlyas ve Caner’in sakat olduğu Kaf Kaf’ta Elazığ Belediyespor önünde sakatlandığı için oyuna devam edemeyen Fatih iyileşti. Sağ bekte görev yapan tecrübeli oyuncu bugün takımdaki yerini alabilecek.
Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.