Yen de gel Kaf Kaf

Payas İlçe Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı Mehmet Ali Özer yönetecek. İlyas ve Caner’in sakat olduğu Kaf Kaf’ta Elazığ Belediyespor önünde sakatlandığı için oyuna devam edemeyen Fatih iyileşti. Sağ bekte görev yapan tecrübeli oyuncu bugün takımdaki yerini alabilecek.