Yen de gel Kaf Kaf

Derince Belediye Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçı Hakem Mehmet Şükrü Közcü yönetecek. Zirve yarışından kopmak istemediklerini belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Sahamızda yaşadığımız puan kaybını Derince önünde telafi etmek istiyoruz. Bizi zor bir müsabaka bekliyor. Oyuncuların en iyi skoru elde edeceğine inanıyorum” dedi. İki kulübün yöneticilerinin yaptığı temaslar sonunda deplasman tribünü kontenjanı yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkartıldı. Kritik karşılaşmayı 170 Karşıyaka taraftarı tribünden izleyebilecek.