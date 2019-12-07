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    08.12.2019 - 00:01 |

    Yen de gel Kaf Kaf

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta geçen hafta Turgutluspor’a son dakika golüyle 2-1 yenilen Karşıyaka, bugün Belediye Derincespor’a konuk olacak.

    Yen de gel Kaf Kaf

    Derince Belediye Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçı Hakem Mehmet Şükrü Közcü yönetecek. Zirve yarışından kopmak istemediklerini belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Sahamızda yaşadığımız puan kaybını Derince önünde telafi etmek istiyoruz. Bizi zor bir müsabaka bekliyor. Oyuncuların en iyi skoru elde edeceğine inanıyorum” dedi. İki kulübün yöneticilerinin yaptığı temaslar sonunda deplasman tribünü kontenjanı yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkartıldı. Kritik karşılaşmayı 170 Karşıyaka taraftarı tribünden izleyebilecek.

    Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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    7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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