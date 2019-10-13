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    HaberlerEgeYen de gel Karşıyaka
    13.10.2019 - 00:26 |

    Yen de gel Karşıyaka

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı 3 maçta gol yemeden 7 puan toplayan Karşıyaka, bugün Esenler Erokspor’la deplasmanda rakip olacak.

    Yen de gel Karşıyaka

    Esenler Stadı’ndaki karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. Yeşil kırmızılı ekipte Arif’in de cezasının bitmesiyle sakat ya da cezalı futbolcu kalmadı. Grupta Esenler, 15 puanla ikinci sırada yer alıyor. Düşme hattına kadar geriledikten sonra çıkışa geçen Kaf Kaf ise 8 puanla Play Off yarışına ortak olmaya çalışıyor. Teknik Direktör Soner Tolungüç, kendi oyunlarını sahaya yansıtarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

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