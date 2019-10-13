Yen de gel Karşıyaka

Esenler Stadı’ndaki karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. Yeşil kırmızılı ekipte Arif’in de cezasının bitmesiyle sakat ya da cezalı futbolcu kalmadı. Grupta Esenler, 15 puanla ikinci sırada yer alıyor. Düşme hattına kadar geriledikten sonra çıkışa geçen Kaf Kaf ise 8 puanla Play Off yarışına ortak olmaya çalışıyor. Teknik Direktör Soner Tolungüç, kendi oyunlarını sahaya yansıtarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.