Yen de gel şeytan

TFF 1. Lig’de 7 haftalık kazanamama serisini geçtiğimiz hafta evindeki 2-0’lık Boluspor galibiyetiyle bozan Altınordu, bugün deplasmanda Keçiörengücü’ne konuk olacak. Kırmızı lacivertlilerde sakatlıkları süren Ufuk Budak, Mehmet Enes ve Fatih Aktay, Ankara deplasmanında oynayamayacak. Tedavisi devam eden Ersel Aslıyüksek’in durumu ise maç saati netleşecek.



Puan kaybına yer yok



Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Boluspor galibiyetiyle büyük moral bulduklarını söyledi. Keçiörengücü’nü de yenip seri başlatacaklarına inandığını kaydeden deneyimli Teknik Direktör, “İlk yarının bitimine 5 hafta kaldı. Bu süreçte toplayabildiğimiz maksimum puanları toplamalıyız. Keçiörengücü karşısında en iyi mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Evimize 3 puanla dönmek tek hedefimiz” dedi.