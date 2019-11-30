Yen de gel şeytan
TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Boluspor’u 2-0 yenen ve 7 maç aradan sonra galip gelen Altınordu, bugün Keçiörengücü’ne konuk olacak. Ankara Aktepe Stadı’nda Alper Çetin’in yöneteceği karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “3 puan tek hedefimiz” dedi
TFF 1. Lig’de 7 haftalık kazanamama serisini geçtiğimiz hafta evindeki 2-0’lık Boluspor galibiyetiyle bozan Altınordu, bugün deplasmanda Keçiörengücü’ne konuk olacak. Kırmızı lacivertlilerde sakatlıkları süren Ufuk Budak, Mehmet Enes ve Fatih Aktay, Ankara deplasmanında oynayamayacak. Tedavisi devam eden Ersel Aslıyüksek’in durumu ise maç saati netleşecek.
Puan kaybına yer yok
Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Boluspor galibiyetiyle büyük moral bulduklarını söyledi. Keçiörengücü’nü de yenip seri başlatacaklarına inandığını kaydeden deneyimli Teknik Direktör, “İlk yarının bitimine 5 hafta kaldı. Bu süreçte toplayabildiğimiz maksimum puanları toplamalıyız. Keçiörengücü karşısında en iyi mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Evimize 3 puanla dönmek tek hedefimiz” dedi.