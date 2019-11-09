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    HaberlerEge HaberleriYeni başkan Zeliha Toprak
    09.11.2019 - 02:06 |

    Yeni başkan Zeliha Toprak

    Fahri Konsoloslar Birliği Üyeleri Derneği genel kurulunda yeni yönetim belirlendi.

    Yeni başkan Zeliha Toprak

    Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak oybirliğiyle derneğin yeni başkanı oldu. Tüm yönetim organlarının yeni üyelerinin belirlendiği genel kurulda Slovakya İzmir Fahri Konsolosu Selçuk Borovalı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı da başkan vekilliğine seçildi. Göreve seçilmenin büyük bir onur olduğunu belirten Toprak, “Yıllardır Fransa ve Türkiye arasında köprü görevi görüyorum. Atılan her adım şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli” dedi.

    Ata’yı andı

    Yeni dönemde ülkeler arası dostlukları pekiştirmek ve ekonomik ve kültürel ilişkileri canlı tutmak için çaba göstereceklerini söyleyen Toprak, “Kadınlara tanıdığı haklar sayesinde böylesi önemli görevleri üstlenebildiğimiz için Atatürk’e minnettarım” diye konuştu.

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