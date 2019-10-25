Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, çeşitli birimlerde görevli personelle öğle yemeğinde buluştu. El birliğiyle kenti başka bir noktaya taşıyacaklarını dile getiren Başkan Sandal, “Bayraklı’nın algısını değiştirmek istiyoruz. Bayraklı işi, liyakati ve ahlakıyla anılan bir belediye olsun istiyoruz. Aklın, ahlakın ışığında yeni bir belediye hayal ediyoruz. Bunu hep birlikte çalışarak, başaracağız” dedi.