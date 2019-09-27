'Yeni bir sayfa açacağız'

Laleci, “Bu galibiyet bize moral oldu. Kazanmak her zaman güveni artırır. Pazar günü evimizde Osmanlıspor’la karşılaşacağız. Ligde de yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Menemen’in başarısı için hepimiz var gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.