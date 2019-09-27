27.09.2019 - 01:38 |
'Yeni bir sayfa açacağız'
Ekol Göz Menemenspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda moral buldu. Evinde Kırşehir BLD’yi 90+2. dakikada attığı golle 2-1 yenerek tur atlayan sarı lacivertlilerde ilk maçına çıkan Laleci, oyuncularının performansından memnun kaldığını dile getirdi.
Laleci, “Bu galibiyet bize moral oldu. Kazanmak her zaman güveni artırır. Pazar günü evimizde Osmanlıspor’la karşılaşacağız. Ligde de yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Menemen’in başarısı için hepimiz var gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.
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