İzmir’de, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) Meclis Toplantısı’na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir değişecek, Türkiye değişecek. Bu değişim, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden başlayacak” dedi. Soyer, bir meclis üyesinin Çiğli Tramvayı’yında imar yönetmeliğiyle ilgili gelinen aşamayı sorması üzerine şunları söyledi:

“Çiğli Tramvayı da, imar yönetmeliği de Ankara’dan onay bekliyor. Onay bekleyen çok sayıda projemiz var. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunlukta olmamıza rağmen AK Partili üyelerle çok yakın bir diyalog içindeyiz. Bayram ertesi Ankara’ya gidiyoruz. Dosyalarımızı AK Partili arkadaşlarla birlikte hazırlayacağız. Hangi Bakanlık, hangi bürokrat, bunları netleştirerek yapacağız.”

İzmir’i dünya kenti yapmak zorunda olduklarını belirten Soyer, “Bundan anladığımız şey, sadece Akdeniz çanağında yüzlerce yıl sürdürdüğü önderliği geri kazanmak değil. Biz çok kuvvetli bir liman kentiydik, Ön Asya’nın başkentiydik. Sonra, uzunca bir zaman diliminde kan kaybettik. Şimdi tekrar bu çanakta öncü rol üstlenmeye başlıyoruz” diye konuştu.

Alsancak’ta trafiğin yer altına alınmasıyla ilgili çalışmanın devam edeceğini belirten Başkan Soyer, “Tarihi Elektrik Fabrikası’nın çevresiyle ilgili çalışmalarımız da var. İkinci bir Alsancak yaratacağız, kente yeni bir yaşam alanı sunacağız. Bilim müzesi, büyük kütüphane olabilir, sinema endüstrisine ev sahipliği yapabiliriz. Bunların hepsini İzmirliler olarak birlikte düşüneceğiz” diye konuştu. Büyükşehir’deki çark düzgün dönerse bunun İzmir’e de yansıyacağını kaydeden Soyer, “Personelimizin aşkla çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Bu sokağa, park ve bahçelere yansıyacak. En çok da bu konuya odaklanmış durumdayız. İzmir değişecek, Türkiye değişecek” dedi.

Metro uzatılacak

Tunç Soyer, Gaziemir metrosunun proje ihalesine çıkıldığını ve hattın Sarnıç’a kadar uzatılacağını da açıkladı, “Karabağlar ve Buca’da en az 20 tane masal evi yapacağız. Bunlar; eşi hasta, hapiste, vefat etmiş yalnız kadınların küçük çocuklarıyla ilgili olacak. Çocuklar masal evindeyken anneleri de iş atölyelerinde üretim yapacak. Benim aklımda şekillenen İzmir, bir dünya markası olacak. Dünyanın en çok gidilmek istenen, bilinen şehri olacağız. En bilinen 100 kent arasına gireceğiz. 5 yılı bir saniye boş geçirmeden her bölgede projeler inşa etmeye çalışacağız” dedi.

Tunç Soyer, İzmir’de kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.