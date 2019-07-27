Altınordu’nun 15 yaşında profesyonel sözleşme imzalatıp A takıma aldığı orta saha oyuncusu Burak İnce, Erzurum kampında Ankaragücü ile oynanan hazırlık maçında attığı frikik golüyle alkış topladı. Müsabakanın ikinci yarısında Okan’ın yerine oyuna giren genç krampon, 66. dakikada kazanılan serbest vuruşta, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun talimatıyla topun başına geçti ve yaklaşık 25 metreden barajın üzerinden sol ayağıyla şık bir gol attı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Burak İnce’nin bu tarz golleri ligde de atacağını belirtti, “Burak, henüz yolun başında. Öğreniyor, çalışıyor ve gelişiyor. Bundan hiç vazgeçmemeli. Bence, yeni bir yıldız doğuyor” dedi. Burak İnce, yeni sezonda A takımda şans bulursa ‘Lig tarihinin en genç oyuncusu’ unvanını alacak.