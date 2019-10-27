27.10.2019 - 01:52 |
Yeni bölümler ulaşıma açılıyor
İzmir-İstabul Otoyolu’nun Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri 30 Ekim’de trafiğe açılıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, 15+366- 65+700 kilometre arasındaki kesimin trafiğe açılması 30 Ekim saat 00.01 itibarıyla gerçekleştirilecek.
Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkışlar yasak olacak. ‘Kontrollü Karayolu’ olarak trafiğe açılan yola yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek. l AA
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.