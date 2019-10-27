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    HaberlerEgeYeni bölümler ulaşıma açılıyor
    27.10.2019 - 01:52 |

    Yeni bölümler ulaşıma açılıyor

    İzmir-İstabul Otoyolu’nun Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri 30 Ekim’de trafiğe açılıyor.

    Yeni bölümler ulaşıma açılıyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, 15+366- 65+700 kilometre arasındaki kesimin trafiğe açılması 30 Ekim saat 00.01 itibarıyla gerçekleştirilecek.

    Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkışlar yasak olacak. ‘Kontrollü Karayolu’ olarak trafiğe açılan yola yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek. l AA

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