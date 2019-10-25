Yeni doğan bebeklere hoşgeldin hediyesi

Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Bebek Dostu Hastane’ ilan edilen Medical Park İzmir Hastanesi, hazırladığı hediye paketleriyle bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak oluyor. Hastanede doğum yapan her anneye içinde bebek bezi, göğüs pedi, bebek çamaşırları bulunan paket ücretsiz olarak veriliyor. Anne dostu projeyle ilgili bilgi veren Başhekim Dr. Orhan Satılmaz, “Annelere bebeklerin ihtiyacı olan ürünleri paket halinde veriyoruz” dedi.