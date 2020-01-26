26.01.2020 - 00:04 |
Yeni dönem arıcılık eğitimleri başladı
Bornova Belediyesi’nin tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla her yıl düzenlediği arıcılık eğitimleri başladı.
Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki teorik eğitimler sekiz hafta sürecek. Eğitimli arıcılara, katılım belgesi, bir adet arılı kovan ve arıcılık malzemeleri hediye edilecek.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.