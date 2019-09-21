Yeni düzene uymalıyız

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “1990’lı yıllarda ABD ve AB dünya ekonomisinde söz sahibi iken, bugün Çin liderliği alıyor. Yeni ticari anlaşmalar yapılıyor. Türkiye’nin şu anda 20 tane Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor. Hem anlaşmaların hem de büyükelçilik ve ticaret müşavirliği sayısının artırılması gerekiyor. Şartlar zorlaşsa da, maliyetler katlansa da üretmekten başka şansımız yok” dedi.