21.09.2019 - 01:21 |
Yeni düzene uymalıyız
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) Ekonomi Zirvesi’nde, yeni küresel ekonomi düzeni ve Türkiye’deki gelişmeler ele alındı.
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “1990’lı yıllarda ABD ve AB dünya ekonomisinde söz sahibi iken, bugün Çin liderliği alıyor. Yeni ticari anlaşmalar yapılıyor. Türkiye’nin şu anda 20 tane Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor. Hem anlaşmaların hem de büyükelçilik ve ticaret müşavirliği sayısının artırılması gerekiyor. Şartlar zorlaşsa da, maliyetler katlansa da üretmekten başka şansımız yok” dedi.
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.