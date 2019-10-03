03.10.2019 - 02:16 |
Yeni Egelilere sıcak karşılama
Ege Üniversitesi, yeni öğrencileri için ‘hoşgeldin’ buluşması düzenledi.
Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Amacımız, sizlerin bu 4 yıllık süre içinde huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almanız. Sizlerle, rektör-öğrenci arasında herhangi bir engel olmadan iletişim içinde olacağım. Anne-babalarınızın manevi anlamda yerini almamız mümkün değil fakat burada önce Allah’a sonra bize emanetsiniz” dedi.
Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.