Yeni Egelilere sıcak karşılama

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Amacımız, sizlerin bu 4 yıllık süre içinde huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almanız. Sizlerle, rektör-öğrenci arasında herhangi bir engel olmadan iletişim içinde olacağım. Anne-babalarınızın manevi anlamda yerini almamız mümkün değil fakat burada önce Allah’a sonra bize emanetsiniz” dedi.