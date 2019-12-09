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    HaberlerEge Haberleri Yeni hafızlara başarı diledi
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    10.12.2019 - 00:04 |

    Yeni hafızlara başarı diledi

    Yeni hafızlara başarı diledi

    Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği tarafından himaye edilen; Karabağlar, Konak ve Aliağa’da bulunan 3 Kur’an kursunda hafızlıklarını tamamlayan 58 öğrenci yapılan merasim ile icazet aldı. Törene Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız da katıldı.

    ‘Anne babaların teşviki önemli’

    Derneğin 58 hafız daha yetiştirerek kalitesini ortaya koyduğunu dile getiren, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “İzmir, yeni hafızlarıyla çok daha güzel olacak. Hafız yetiştirmek için ortaya konulan özverinin yanı sıra anne babaların da evlatlarını teşvik etmesi önemli. Bir hafız oğlu olarak kendim hafız olamadım, ama inşallah bir hafız babası olmayı Allah bana nasip eder” diye konuştu.

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