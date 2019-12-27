EİB’in yılbaşı yemeğinde, ünlü şarkıcı Ziynet Sali sahne aldı. 2019 yılını 214 ülkeye yaptığı 13.2 milyar dolar ihracatla geride bırakmaya hazırlanan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2020’de 15 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırmak için 8 bin Egeli ihracatçı 365 gün 24 saat çalışacağız” dedi.