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    HaberlerEge Haberleri Yeni hedef 15 milyar dolar
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    27.12.2019 - 00:05 |

    Yeni hedef 15 milyar dolar

    Yeni hedef 15 milyar dolar

    EİB’in yılbaşı yemeğinde, ünlü şarkıcı Ziynet Sali sahne aldı. 2019 yılını 214 ülkeye yaptığı 13.2 milyar dolar ihracatla geride bırakmaya hazırlanan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2020’de 15 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırmak için 8 bin Egeli ihracatçı 365 gün 24 saat çalışacağız” dedi.

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