05.09.2019 - 07:50
Yeni içme suyu hattına ilk kepçe
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Foça Belediyesi’nin desteğiyle yapılacak yeni içme suyu hattı için çalışmalara başlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Foça Belediyesi’nin desteğiyle yapılacak yeni içme suyu hattı için çalışmalara başlandı. Gerenköy Yapalak Mevkiindeki çalışmaya katılan Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, “Su ihtiyacımız, 2050’ye kadar sağlıklı ve kaliteli biçimde karşılanacak” dedi. Çalışmaların, kasım 2020’de bitmesi planlanıyor.
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