Bu nedenle düzenlenen açılış kokteyline Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı. Kokteylde, işadamı Volkan Sintaç ve birçok davetli de yer aldı.

Doç.Dr. Önder Karaaslan, “Beklentileri karşılamak için ekibimizle çalışacağız” dedi.