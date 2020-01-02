02.01.2020 - 07:50 |
Yeni muayenehane Folkart’ta açıldı
Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanları Doç.Dr. Önder Karaaslan ile Op. Dr. Osman Tan Bayraklı, Folkart Towers’taki yeni muayenehanelerinde hasta kabulüne başladı.
Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...Beşiktaş'ta trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda yola fırlayan kadın aynı istikametteki minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.