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    HaberlerEge Haberleri Yeni muayenehane Folkart’ta açıldı
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    02.01.2020 - 07:50 |

    Yeni muayenehane Folkart’ta açıldı

    Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanları Doç.Dr. Önder Karaaslan ile Op. Dr. Osman Tan Bayraklı, Folkart Towers’taki yeni muayenehanelerinde hasta kabulüne başladı.

    Yeni muayenehane Folkart’ta açıldı

    Bu nedenle düzenlenen açılış kokteyline Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı. Kokteylde, işadamı Volkan Sintaç ve birçok davetli de yer aldı.
    Doç.Dr. Önder Karaaslan, “Beklentileri karşılamak için ekibimizle çalışacağız” dedi.

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