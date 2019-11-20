Yeni nesil konsept ofis

CEO Övünç Emre, Withco’nun hazır ofislerde her şey dahil konseptiyle 7/24 hizmet verdiğini dile getirdi, “Ofis kiralayan kişi veya firmalara kira bedelinin içinde; su, çay kahve, temizlik, sekreter, elektrik, internet gibi hizmetleri herhangi bir ücret talep etmeden veriyoruz” dedi.