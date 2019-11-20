20.11.2019 - 01:57 |
Yeni nesil konsept ofis
İzmir’in çalışma hayatına modern bir tarz getiren Withco Coworking Space, şık tasarımlı ofisleri ve sosyal imkanlarıyla dikkat çekiyor.
CEO Övünç Emre, Withco’nun hazır ofislerde her şey dahil konseptiyle 7/24 hizmet verdiğini dile getirdi, “Ofis kiralayan kişi veya firmalara kira bedelinin içinde; su, çay kahve, temizlik, sekreter, elektrik, internet gibi hizmetleri herhangi bir ücret talep etmeden veriyoruz” dedi.
Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.