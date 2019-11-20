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    HaberlerEge HaberleriYeni nesil konsept ofis
    20.11.2019 - 01:57 |

    Yeni nesil konsept ofis

    İzmir’in çalışma hayatına modern bir tarz getiren Withco Coworking Space, şık tasarımlı ofisleri ve sosyal imkanlarıyla dikkat çekiyor.

    Yeni nesil konsept ofis

    CEO Övünç Emre, Withco’nun hazır ofislerde her şey dahil konseptiyle 7/24 hizmet verdiğini dile getirdi, “Ofis kiralayan kişi veya firmalara kira bedelinin içinde; su, çay kahve, temizlik, sekreter, elektrik, internet gibi hizmetleri herhangi bir ücret talep etmeden veriyoruz” dedi.

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