13.09.2019 - 01:17 |
Yeni Orman Bölge Müdürü Derince
İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal’ın ekim 2018’de Orman Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmasıyla boşalan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne Zafer Derince atandı. 2001-2014 yılları arasında İzmir’de orman işletme şefliği, işletme müdür yardımcılığı ve orman işletme müdürlüğü görevlerinde bulunduğunu belirten Derince, kendisini tekrar evine dönmüş gibi hissettiğini kaydetti.
E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.