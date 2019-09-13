Yeni Orman Bölge Müdürü Derince

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal’ın ekim 2018’de Orman Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmasıyla boşalan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne Zafer Derince atandı. 2001-2014 yılları arasında İzmir’de orman işletme şefliği, işletme müdür yardımcılığı ve orman işletme müdürlüğü görevlerinde bulunduğunu belirten Derince, kendisini tekrar evine dönmüş gibi hissettiğini kaydetti.