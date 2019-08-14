Yeni otoyol kaçınılmaz

İzmir’de STK’lar, kent içindeki trafik yükünün azaltılması için ikinci çevre yolunun yapılması gerektiğini belirtti. İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Hem hükümet hem de yerel yönetim, trafik konusuna eğilmeli” dedi. İZİKAD Başkanı Huriye Serter, bu yolun hızla yapılması gereken bir ihtiyaç olduğunu söyledi. TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Can Yavaş da, yeni yolun gündemin ana konusu olması gerektiğini ifade etti.