Yeni pazarımız internet

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliği Başkanı Hilmi Sürek, birlik kaynaklarıyla gerçekleştirdikleri alımlarla üreticiye 45 milyon liranın üzerinde ödeme yaptıklarını ve yeni sezona stoksuz girdiklerini belirtti.

Ege Bölgesi’nden yaklaşık 28 bin üretici ortağı bulunan birliğin, 2018-2019 zeytinyağı kampanya dönemini iyi bir performansla tamamladığını ifade eden Sürek, “2019-2020 alım kampanyasına dönük hazırlıklarımız da tüm hızıyla sürüyor. İlk tespitlere göre ürün kalitesi yüksek. İklim şartlarında çok farklı bir sonuç olmaması halinde önümüzdeki sezon zeytinyağı sektörü açısından sevindirici bir dönem olacak” dedi.

Sürek, klasik perakende satış noktalarının yanı sıra son yıllarda internet satışlarına da ağırlık verdiklerini belirtti. Markalaşmış firmaların internet ortamında artık daha yoğun faaliyet gösterdiğine işaret eden Sürek, orta yaş ve genç kuşağın alışveriş tercihlerinde ön plana çıkan internetin zeytinyağı pazarı açısından da önemli bir mecra haline geldiğine işaret etti.