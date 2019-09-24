24.09.2019 - 00:26 |
Yeni sanat sezonunu Metalmort’la açıyor
Yolo Sanat Galerisi, 2019/2020 sanat sezonunu Çetin Erokay’ın ‘Meralmort’ sergisiyle açıyor. Metalmort serisi, eski kazanların okside olmuş, kaldırıma atılmış parçalarının sanatçı tarafından çekilen fotoğraflarıyla oluşuyor. Kemeraltı’nda tarihi Abacıoğlu Hanı içindeki Yolo Sanat Galerisi’ndeki sergi, 25 Eylül-5 Ekim günleri arasında izlenebilir.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.