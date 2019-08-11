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    HaberlerEgeYeni Torbalı planlanıyor
    11.08.2019 - 03:01

    Yeni Torbalı planlanıyor

    Yeni Torbalı planlanıyor

    Torbalı Belediyesi, ilçenin gelecek 50 yıllık imar sorununun çözülmesi için düğmeye bastı. Ağustos ayı olağan meclis toplantısında, konut alanlarında beklenen revizyon İmar Komisyonu’na gönderdi. Başkan İsmail Uygur, yeni planla şehirleşme ve ticari yapılanma hızının artacağını belirtti. Düşük yoğunluklu yerleşme alanlarının, ticaret-konut (TİCK) alanlarına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu gelecek ay Torbalı Belediyesi Meclisi’nde görüşüldükten sonra Büyükşehir’den geçecek.

    Dört yıllık ara sona erdi

    Torbalı Belediyesi, dört yıllık aranın ardından, 35 yıldır Türk-Alman ilişkilerine katkı sağlayan Torbalı-Wunsiedel kardeş kent projesi tekrar başlattı. 10 kişilik heyeti ağırlayan Başkan Uygur, “İki hafta önce gençlerimiz Almanya’ya gitti. Biz de onları 11 gün boyunca misafir edeceğiz. Türk dilini, Türk aile yapısını ve gezilerle Türk kültürünü yerinde inceleyecekler” dedi.

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