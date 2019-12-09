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    09.12.2019 - 07:50 |

    Yeni üyelerle büyüyor

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) yeni üye katılımlarıyla büyümesini sürdürüyor.

    Yeni üyelerle büyüyor

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) yeni üye katılımlarıyla büyümesini sürdürüyor. Mutfak 93’de düzenlenen kahvaltılı toplantıda İZSİAD’ın 27 yeni üyesi plaketlerini gerçekleştirilen törenle aldı. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt’un ev sahipliğinde Mutfak 93’de İZSİAD Üye İlişkileri Komisyonu tarafından organize edilen 60 kişinin katıldığı toplantıda eski üyeler ile yeni üyeler tanıştı, derneğe yeni katılan iş insanları özellikle sektörleri hakkında bilgilendirme yaptı. Dernek içi iş birlikteliklerine önem verdiklerini belirten Küçükkurt, şunları söyledi:

    İletişim önemli

    “Üyeler birbirlerini tanımalı ve dernek içi iş ilişkileri de güçlenmeli. İZSİAD üyelerinin yüzde 80’i kendi emekleriyle, dişiyle, tırnağıyla bir yere gelmiş girişimciler. Bu anlamda birlikte iş yapmak da son derece önemli. “Tanışma toplantılarının süreceğini ifade eden Küçükkurt, “Son iki yıl içinde derneğimize üye olmuş 27 arkadaşımıza üyelik plaketlerini de takdim ettik. Bundan sonra kendilerini hem dernek faaliyetlerinde hem de komitelerimizde görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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