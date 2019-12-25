25.12.2019 - 01:57 |
Yeni yıl büyüsü
Bu yıl ilk kez gerçekleşen ‘Lezzetli Kış Şöleni’, misafirlerini yeni yıl ruhuyla ağırlıyor.
Basmane 9 Eylül Kapısı’nda konukları ışıklı hediye paketi, içeride ise dev bir yılbaşı ağacı ve renkli ışıklarla süslü küre karşılıyor.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.