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    HaberlerEge Haberleri Yeni yıl hediyeleri Bostanlı pazarında
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    23.12.2019 - 07:50 |

    Yeni yıl hediyeleri Bostanlı pazarında

    İzmir Hediye Fest 2019, 27-31 Aralık günlerinde, Bostanlı Pazarı’nda düzenlenecek.

    Yeni yıl hediyeleri Bostanlı pazarında

    İzmir Hediye Fest 2019, 27-31 Aralık günlerinde, Bostanlı Pazarı’nda düzenlenecek. Organizasyon Koordinatörü Dilek Erbey, “Katılımcılarımızın girdi maliyetlerini düşürdük. Geniş ürün yelpazesi ve fiyat avantajlarıyla cep yakmayan hediyelikleri Bostanlı pazarına topladık” dedi.

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