23.12.2019 - 07:50 |
Yeni yıl hediyeleri Bostanlı pazarında
İzmir Hediye Fest 2019, 27-31 Aralık günlerinde, Bostanlı Pazarı’nda düzenlenecek.
İzmir Hediye Fest 2019, 27-31 Aralık günlerinde, Bostanlı Pazarı’nda düzenlenecek. Organizasyon Koordinatörü Dilek Erbey, “Katılımcılarımızın girdi maliyetlerini düşürdük. Geniş ürün yelpazesi ve fiyat avantajlarıyla cep yakmayan hediyelikleri Bostanlı pazarına topladık” dedi.
Adana'da kanlı infazAdana'nın Yumurtalık ilçesinde, park halindeki otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.