İzmir’de yeni yıl heyecanı Cumhuriyet Meydanı’nda yaşandı. Binlerce vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği, ünlü Dj Ozan Doğulu konserine akın etti. Önce, sahneye çıkan alt gruplarla kutlama havasına giren vatandaşların enerjisi, Ozan Doğulu’nun dj kabinine girmesiyle yükseldi. 10’dan geriye sayarak yeni yıla coşkuyla giren vatandaşlar, bol bol fotoğraf da çektirdi.

Polis görevdeydi

Yeni yıla girilmesiyle, Cumhuriyet Meydanı’nda havai fişek şovu başladı. 7 dakika süren görsel şov, izleyenleri büyüledi. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli şubelerine bağlı 5 bin 500 polis, gece boyunca şehirde görev yaptı. 5 deniz aracı Kordonboyu, Konak Meydanı, Karşıyaka ve Göztepe açıklarında devriye gezerken, 3 helikopter şehirdeki hareketliliği havadan takip etti.

Soyer’den mesaj var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesaplarından video paylaştı, İzmirlilerin yeni yılını kutladı. Başkan Soyer, “Güzel İzmir’in güzel insanları diliyorum ki 2019 yılı üzüntülerin, küskünlüklerin, hastalıkların başarısızlıkların geride kaldığı bir yıl olsun. Diliyorum ki 2020 yılı hepimiz için barışın, kardeşliğin, huzurun, sağlığın, başarının, mutlulukların yıl olsun. Diliyorum İzmir Türkiye’yi de 2020 yılında peşine takacak ve çok daha güzel bir ufka bambaşka bir Türkiye’ye götürecek. Tüm İzmirlileri seviyorum” dedi.

Kuşadası’nda sokak partisi

Kuşadalılar, 2020 yılına belediyenin düzenlediği sokak partisiyle girdi. DJ Mami’nin performası yeni yıl coşkusunu zirveye çıkardı. Başkan Ömer Günel, “2020 yılında da kentimiz için durmaksızın çalışacağız. Yeni yıl, tüm dünyaya sevgi ve barış getirsin” dedi.

Çalkaya Ailesi geleneği bozmadı

Balçova’da Çalkaya Ailesi’nin yeni yıl ziyaretleri bu yılbaşında da dopdolu geçti. Başkan Fatma Çalkaya ve eşi Mehmet Ali Çalkaya, ziyaretlerine gece yarısına kadar devam etti. Başkan Çalkaya, güzelliklerin paylaştıkça arttığına inandığını belirtti.

Aydın, Gökçe’yle coştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İstasyon Meydanı’nda yeni yıl programı düzenledi. Programda ışık ve ateş gösterisi yapıldı, yapay kar püskürtüldü. Yeni yıl heyecanı şarkıcı Gökçe’nin sahneye çıkmasıyla tavan yaptı. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, 2020’ye girmeye saniyeler kala vatandaşlar ve Gökçe ile birlikte 10’dan geriye saydı. Vatandaşların yeni yılını kutlayan Çerçioğlu, herkese sağlık ve mutluluk diledi. Programın sonunda havai fişek gösterisi yapıldı.

İlk armağanları Başkan Amca’dan

Beydağ Belediyesi Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler 2020’nin gelişini yılbaşı eğlencesiyle kutladı. Miniklerin coşkusuna Başkan Feridun Yılmazlar da ortak oldu, çocuklarla birlikte yeni yıl pastasını kesti. Kreşli minikler, yeni yılın ilk hediyelerini de Başkan Yılmazlar’ın elinden aldı. Yılmazlar, “2020 yılı ülkemize ve Beydağımıza sağlık, barış ve mutluluk getirsin” dedi.

Nöbetçileri unutmadı

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, yeni yılda nöbet tutan Kınık Devlet Hastanesi Acil Servisi, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, itfaiye, Gediz Elektrik dağıtım şefliği ve nöbetçi eczaneyi ziyaret etti. Nöbet tutan personelin yeni yılını kutlayan Doğruer, “Yeni yıla bizlerin daha rahat, güvenli ve sağlıklı yaşayabilmemiz için çalışarak giren sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık, huzur ve mutluluk diledi

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, çalışanların yeni yılını kutladı. İnce, belediye çalışanlarıyla birlikte yeni yıl pastasını kesti. Başkan İnce, “En çok sağlık, huzur ve mutluluk dileriz. Yeni dönemde de hizmet noktasında el ele vereceğiz” dedi.

Ulu çınarlarla

Ödemiş Belediyesi Mutahhar Şerif Başoğlu Huzurevi, rengarenk bir yeni yıl kutlamasına ev sahipliği yaptı. Ödemişli TRT sanatçısı Osman Kalay, türkülerini huzurevi sakinleri için söyledi. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, huzurevinin ulu çınarlarının sevincini paylaştı, “2020 yılında; umudun, heyecanın, sevincin hiç eksik olmamasını dilerim” dedi.

Kar altında kutladılar

YILBAŞI gecesi için rengarenk ışıklar ve öğelerle süslenen Foça, yeni yıla suni kar altında coşkuyla girdi. Belediye görevlilerinden bir kişi temsili olarak Noel Baba kılığına girdi, hem eğlendirdi, hem de isteyenlerle bolca hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, “Yeni yıl Türkiyemize ve dünyamıza iyilikler, huzur ve kardeşlik getirsin. Tüm insanlara, günden güne artan sevinçler yaşatsın” diye konuştu.

Sengel, makamda çocukları ağırladı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, huzurevi sakinlerini ziyaret etti, 23 Nisan’da kendisiyle buluşmayı dileyen çocukları da makamında ağırladı. Başkan Sengel, yılbaşı akşamında da, görevde olan personeli unutmadı.

Dutlulu, esnafı yalnız bırakmadı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, esnafı ziyaret etti, yeni yıllarını kutladı. Başkan Dutlulu, “2019’da olduğu gibi 2020’de de bize vermiş olduğunuz sorumluluk ve destekle, aynı azim ve kararlılıkla hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.