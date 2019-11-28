28.11.2019 - 07:50 |
Yeni yılda 41 model
Bisan 2020 için tasarladığı yeni model bisikletlerini düzenlediği toplantıyla tanıttı
Bisan, 2020 için tasarlanan 41 yeni model bisiklet tanıtımını Rixos Premium Belek’te gerçekleştirdi. 2020 için yeni 41 model tasarımını tanıtan Bisan, özellikle preator isimli yarış bisikleti ile büyük beğeni topladı. Yaklaşık 450 bayinin katıldığı toplantıda, ayrıca 2019 yatırımları ve gerçekleştirilen hedefler gündeme gelirken 2020 için de yeni yol haritası hazırlandı. 2020’de yatırımlar konusunda hedef büyüttüklerini ifade eden Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ali Orçun Bal, “Her yıl yükselen başarı grafiğimiz, 2020’de de yükselişini sürdürecek. Bisiklet severlerin yeni ürünlerimizi çok seveceğine inanıyoruz” dedi. Etkinlikte, bayiler el ele verdi, minikler için Bisan çocuk bisikletlerinin montajını yaptı.
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