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    HaberlerEge Haberleri Yeni yılı beş bin kişiyle karşıladı
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    03.01.2020 - 00:55 |

    Yeni yılı beş bin kişiyle karşıladı

    Edremitliler, yeni yılı Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile birlikte karşıladı.

    Yeni yılı beş bin kişiyle karşıladı

    5 bin kişinin katıldığı etkinlik, havai fişek göstereleriyle aydınlandı. Programda sahne alan Yüksek Sadakat, birbirinden güzel şarkılarıyla alanı dolduran Edremitlileri coşturdu. Başkan Arslan, “2020’yi yeni umutlar ve yeni beklentilerle karşılıyoruz. Yeni yılda, kadınların hayatları kararmasın, doğa katliamları son bulsun” dedi. Yeni yıl etkinliği, DJ performanslarıyla geç saatlere kadar devam etti.

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