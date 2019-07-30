BİST103.3730,52EURO6,270,10USD5,62 0,14ALTIN257,67-0,33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeYeni yüksek lisans modeli
    30.07.2019 - 01:14

    Yeni yüksek lisans modeli

    Yeni yüksek lisans modeli

    İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilerin yüksek lisans ve doktora yaparken diğer programlardan da istedikleri dersi alarak, kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerini sağlamak amacıyla 4 enstitüyü tek çatı altında birleştirdi. Ege Bölgesi’ndeki üniversiteler arasında ilk kez böyle bir uygulamayla; Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, İşletme ve Fen Bilimleri Enstitüleri bir araya getirildi, ‘Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ oluşturuldu. Yeni yapılanma sayesinde, öğrencilere daha kişiselleştirilmiş bir eğitim fırsatı sunulacağı belirtildi. Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, “ Örneğin, İşletme yüksek lisansı yapan bir öğrenci, isteği doğrultusunda farklı programlardan ders alarak dijital dönüşüm alanında da kendini geliştirebilecek. Böylece kişiye özgü bir eğitim modelini hayata geçirmiş olacağız” dedi.

    Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştıDiyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir ay içerisinde 5’inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan intahara kalkışan Z.D. adlı genç kız polis ekipleri tarafından ikna edildi.
    daha fazla video için
    Bingöl'de trafik kazasıBingöl'ün Karlıova ilçesinde, Fransa'dan yaz tatiline gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, Serhat Güzeldere (18) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Suda hareketli anlar: Onlarca göçmen böyle yakalandı

    Suda hareketli anlar: Onlarca göçmen böyle yakalandı

    O detay ortaya çıktı! Son bir ay içerisinde...

    O detay ortaya çıktı! Son bir ay içerisinde...

    60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

    60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

    Meteoroloji uyarı vermişti: Sokaklar göle döndü

    Meteoroloji uyarı vermişti: Sokaklar göle döndü

    Sıradaki Haber