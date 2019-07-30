Yeni yüksek lisans modeli

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilerin yüksek lisans ve doktora yaparken diğer programlardan da istedikleri dersi alarak, kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerini sağlamak amacıyla 4 enstitüyü tek çatı altında birleştirdi. Ege Bölgesi’ndeki üniversiteler arasında ilk kez böyle bir uygulamayla; Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, İşletme ve Fen Bilimleri Enstitüleri bir araya getirildi, ‘Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ oluşturuldu. Yeni yapılanma sayesinde, öğrencilere daha kişiselleştirilmiş bir eğitim fırsatı sunulacağı belirtildi. Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, “ Örneğin, İşletme yüksek lisansı yapan bir öğrenci, isteği doğrultusunda farklı programlardan ders alarak dijital dönüşüm alanında da kendini geliştirebilecek. Böylece kişiye özgü bir eğitim modelini hayata geçirmiş olacağız” dedi.