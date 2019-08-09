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    HaberlerEgeYeni zaferlere imza atacağız
    09.08.2019 - 02:35

    Yeni zaferlere imza atacağız

    Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Süper Lig’de Yukatel Denizlispor’un maçlarına ev sahipliği yapacağı Atatürk Stadyumu’nu inceledi. Yeşil siyahlılara yeni sezonda başarılar diledi

    Yeni zaferlere imza atacağız

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Denizli Atatürk Stadyumu’nu inceledi. Stadyumda çalışan işçilerle bir süre sohbet eden Başkan Osman Zolan’a, Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Asbaşkan Ramazan Erbil ve beraberindekiler eşlik etti. Kulüp Başkanı Ali Çetin, stadyumun yenilenmiş görünümüyle Denizli’ye yakışır ve laik bir hale geldiğini ifade ederek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Çetin, “Geçmişten bugüne ne zaman bir sıkıntımız, derdimiz olsa bizlere asla kapısını kapatmayan, her türlü zorlukta camiamızın yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan’a desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ederim” diye konuştu.

    “Desteğimiz sürecek”

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, yeşil siyahlı renklerin en büyük tutkusu olduğunu belirterek, “Denizlispor’u her zaman markamız bildik ve elimizden geldiğince destek olduk, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz” dedi. 16 Ağustos’ta Galatasaray karşılaşması ile yeni sezona başlayacak Denizlispor’a başarılar dileyen Başkan Osman Zolan, “Bizler her zaman olduğu gibi yine tribünde yerimizi alıp takımımızı tüm hemşehrilerimizle birlikte var gücümüzle destekleyeceğiz. Denizlisporumuzun yeni sezonda da yeni zafer ve yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

     

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