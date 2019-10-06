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    HaberlerEge‘Yeniden Sinematek’ gösterimleri başladı
    06.10.2019 - 02:16 |

    ‘Yeniden Sinematek’ gösterimleri başladı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yeniden Sinematek’ gösterimleri ekim ayında da devam ediyor.

    ‘Yeniden Sinematek’ gösterimleri başladı

    Gösterimler kapsamında; Atıf Yılmaz’ın Metin Oktay’ın öyküsünü anlattığı Taçsız Kral filmi, 8 Ekim’de Selçuk Kültür Merkezi’nde, 9 Ekim’de de Seferihisar Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Koltuk Belası, 11 Ekim’de Kültürpak İzmir Sanat Büyük Salon’da, Can Kılcıoğlu’nun yazıp yönettiği ‘Karnaval’ filmi de 22 Ekim’de Selçuk ve Aliağa Kültür Merkezi’nde, 23 Ekim’de de Seferihisar Kültür Merkezi’nde gösterilecek. ‘Körfez’ filmi ise 20 Ekim’de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da vizyona girecek.

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