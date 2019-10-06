06.10.2019 - 02:16 |
‘Yeniden Sinematek’ gösterimleri başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yeniden Sinematek’ gösterimleri ekim ayında da devam ediyor.
Gösterimler kapsamında; Atıf Yılmaz’ın Metin Oktay’ın öyküsünü anlattığı Taçsız Kral filmi, 8 Ekim’de Selçuk Kültür Merkezi’nde, 9 Ekim’de de Seferihisar Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Koltuk Belası, 11 Ekim’de Kültürpak İzmir Sanat Büyük Salon’da, Can Kılcıoğlu’nun yazıp yönettiği ‘Karnaval’ filmi de 22 Ekim’de Selçuk ve Aliağa Kültür Merkezi’nde, 23 Ekim’de de Seferihisar Kültür Merkezi’nde gösterilecek. ‘Körfez’ filmi ise 20 Ekim’de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da vizyona girecek.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.