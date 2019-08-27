Yenilenen BAYSEM öğrencilerini bekliyor

Merkezde sınıf sayısı artırıldı, sıralar yenilendi, boya ve tadilat işleri yapıldı. Çalışmalarla BAYSEM’in önceki dönem 700 olan öğrenci kapasitesi bin 100’e çıktı. Merkezde olası bir düşme olayı yaşanmaması için yerlere pvc kaplama döşendi. Kayıt kabul bölümü de yenilenerek veli bekleme bölümü oluşturuldu.

‘Gençlerin eğitimi yarım kalmasın’

Eğitimci bir belediye başkanı olarak her fırsatta eğitime ve öğrencilere yapılacak destekler konusunda üzerine düşenin fazlasını yapacağını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’da maddi imkansızlıklar nedeniyle hiçbir öğrencinin eğitimini yarım bırakmasına müsaade etmeyeceğiz. Yenilenen BAYSEM’de öğrencilerimiz daha modern ortamda, daha iyi bir eğitim alacaklar” dedi.