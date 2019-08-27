BİST97.101-0,05EURO6,48 0,19USD5,830,10ALTIN286,181,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeYenilenen BAYSEM öğrencilerini bekliyor
    27.08.2019 - 03:11

    Yenilenen BAYSEM öğrencilerini bekliyor

    Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM), baştan aşağı yenilendi.

    Yenilenen BAYSEM öğrencilerini bekliyor

    Merkezde sınıf sayısı artırıldı, sıralar yenilendi, boya ve tadilat işleri yapıldı. Çalışmalarla BAYSEM’in önceki dönem 700 olan öğrenci kapasitesi bin 100’e çıktı. Merkezde olası bir düşme olayı yaşanmaması için yerlere pvc kaplama döşendi. Kayıt kabul bölümü de yenilenerek veli bekleme bölümü oluşturuldu.

    ‘Gençlerin eğitimi yarım kalmasın’

    Eğitimci bir belediye başkanı olarak her fırsatta eğitime ve öğrencilere yapılacak destekler konusunda üzerine düşenin fazlasını yapacağını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’da maddi imkansızlıklar nedeniyle hiçbir öğrencinin eğitimini yarım bırakmasına müsaade etmeyeceğiz. Yenilenen BAYSEM’de öğrencilerimiz daha modern ortamda, daha iyi bir eğitim alacaklar” dedi.

    Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.
    daha fazla video için
    Aleyna Tilki paylaştı: Sürpriz sonlu!Sosyal medyadaki paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, dikkatleri yine üzerine çekti
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eski hükümlü vahşet saçtı! Akrabasını satırla öldürdü

    Eski hükümlü vahşet saçtı! Akrabasını satırla öldürdü

    Molotoflu saldırıda dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı! 4 gün önce de...

    Molotoflu saldırıda dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı! 4 gün önce de...

    Süleyman Soylu'dan Emine Bulut açıklaması

    Süleyman Soylu'dan Emine Bulut açıklaması

    AÖL ek sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL ek sınavları ne zaman yapılacak?

    AÖL ek sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL ek sınavları ne zaman yapılacak?

    Sıradaki Haber