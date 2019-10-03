Yenilgisiz lider Manisa FK

2. Lig Beyaz Grup’ta 5’te 5 yapan lider Manisa Futbol Kulubü, profesyonel liglerde mücadele eden 125 takım içinde en başarılı ekip olarak dikkat çekti. Puan kaybı yaşamayan tek takım olan siyah beyazlıları değerlendiren yazarlarımız, “İçeride ve dışarıda kazanmayı sürdürüyorlar. Hedeften şaşmak yok” dedi

Bülent Buda: Uygun adım, maç ayrımı yapmadan içeride dışarıda net skorlar. Futbolda devamlılık yaşamsal önemdedir. Manisa FK’nin güçlü bir oyuncu topluluğu var. Koşullarda sorun gözlenmiyor. Takım, rakipleri ayırt etmeksizin önemsiyor, kazanıyor. Kızılderili apaçi reisinin seslendirdiği gibi, ‘Bir rüyam var’ Benzer rüya Manisa’da da şu sıralar dalgalanıyor. Başkan Cengiz Ergün’ün itici gücü, futbol alanında hareketleniyor ve karşılığını buluyor. Ne olursunuz bu kez bu fırsatı ıskalamayın sevgili futbolcular. Manisa şampiyonluğa susadı.



Fatih Tanfer: Geçtiğimiz haftalarda 90+3 köşemizde Manisa FK’nın ligin ilk haftasından itibaren büyük bir inanç ile lige başladığını belirtmiş, her maçı önemsediğini ve en önemlisi de her hafta bir golcünün sahneye çıkıp takım oyununun en güzel örneklerini verdiğini ifade etmiştik. Sarıyer maçında çok enerjik, bütün hatlarıyla rakip alana yüklendi. Oyunu tek kelimeyle forse etti. Takım halinde devamlı baskı yaptı, rakip hücumculara da fırsat vermedi. Güçlü Sarıyer karşısında taviz vermemesi artan form grafiğinin önemli nedenlerinden birisiydi. Bu hafta cumartesi günü Samsun’da bu grubun en önemli maçına çıkıyor. Oradan alınacak puan ve puanlar hedefe ulaşmada önemli rol oynayacaktır.



Mehmet Demirtaş: Sezon başı Manisa’nın yeni yüzü Manisa FK’nin, futbolda özlem duyulan başarılara imza atacağını belirtmiştim. 5 maçta 5 galibiyetle ve attığı 18 gollede bunu bizlere ispatladılar. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta lider Manisa FK, aynı zamanda profesyonel liglerde mücadele eden 125 takım içinde en başarılı ekip olma unvanını da elinde bulunduruyor. Bu bağlamda Manisa FK’nın bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan başta Cengiz Ergün, Mevlüt Aktan ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Bu hafta çok daha güçlü bir rakip ve kendisi gibi namağlup unvanı taşıyan Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecekler. Bu heyecan dolu karşılaşmadan da hata yapmadan döneceklerine inanıyorum.

Toparlan artık Aşigo!









Bülent Buda: Önce geriye düşüp, ardından iki golle öne geçip skoru tutamayıp iki golle tekrar geriye düşmek. Bu duyguları çok yaşadım. Bilirim, futbolcuların yaşadığı üzüntüyü şu sıralar. Belli ki dişe diş, kora kor bir yarışma olmuş Sivas’ta. Önemli ve değerli olan bu tür yarışmaları yaşamak, gerçekleştirmek. Bu yenilginin yeniden ayağa kalkışın, dirilişin sinyalleri olsun. Öyle ummak istiyoruz.



Fatih Tanfer: Sivas karşısındaki Uşakspor’u dakika dakika takip ediyorum, 2-1 öne geçti bu deplasmandan güçlü rakibi Sivas BLD’den 3 puan alarak dönüyor dedim. Ancak 4 dakikada yediği 2 golle 3-2 mağlup duruma düştü ve puansız geri döndü. Maalesef 4 puanla 15. sırayada yerleşti. Bu hafta rakibi evinde Etimesgut BLD ile oynuyor. Umarım maçın önemini anlatmaya gerek yoktur.



Mehmet Demirtaş: Uşakspor’da bu sezon işler hiç de iyi gitmiyor. 5 haftalık periyotta sadece 1 galibiyeti bulunan aşigolar Sivas deplasmanındanda eli boş döndü. Hakem hatalarının da son haftalarda Uşakspor’un puan kayıplarının da etkili olduğu gerçeğini de gözardı edemeyiz. 52. yılında Uşakspor’un ivedilikle toparlanıp tırmanışa geçmesi en büyük dileğimiz. Bu hafta rakip Etimesgut BLD. bu maçtan başlayarak toparlanma zamanı.



Nihayet Kaf Kaf









Bülent Buda: Mesut Toros’un gidişi dramatik, üzüldüm. Futbol böyle bir şey. Başarıların hızlı unutulacağı dinamik bir alan. Soner ile Atilla uyumlu iki iyi arkadaş. Deneyimleri, birikimleri birbirlerini tamamlıyor. Takım yanlış bir yörüngeye girmişti. Umarız bu galibiyetle yönünü düzeltir, önünü açar. Koşmaya, kazanmaya başlar. Akıl vermek sevdiğim şeylerden değil. Öğreticiler ile oyuncular zihinsel, fiziksel yorgunluğu yoğun yaşıyorlar. Elbette başarılı olmak isteyeceklerdir. Kafalarının rahat olması koşuluyla.



Fatih Tanfer: Karşıyaka, 1877 Alemdağspor’u 63. dakikada Doğukan’ın attığı golle 1-0 yenip hem rahat bir nefes aldı hem de yeni Teknik Direktör Soner Tolungüç’e ‘Hoşgeldin’ dedi. Puanlarını da 4’e çıkarıp 13. sıraya yerleştiler. Bu hafta 5 gün içerisinde cumartesi Fatsa BLD. deplasmanında, çarşamba günüde evinde Kemer 2003 ile karşı karşıya gelecek. Belki çok erken ancak 13 puanla Kocaelispor’un liderliğe yerleştiği bir ortamda bu yarıştan kopmamak adına artık galibiyetler Karşıyaka’ya yakışacağını ve adım adım zirveye götüreceğine inanıyorum. Karşıyaka’nın asla iddiasız bir takım olması düşünülemez.



Mehmet Demirtaş: Mesut Hoca gitti kavga bitti. Yeşil kırmızılılar nihayet 3 puanla tanıştı. Dileğimiz bu bir başlangıç olsun. Soner hoca ile Atilla Güneş’in bilgi birikimlerine sözümüz yok ancak onlarında son yaşananlardan kendilerine ders çıkarıp oyuncuların takımı yönlendirmelerine önlem almaları çok önemli. Karşıyaka gibi köklü bir kulübün kaderini iç savaşlar değil, başarılar belirler. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun...



Beyler tehlıkenın farkında mısınız?



Bülent Buda: Futbolda başarı hemen kolayından elde edilecek hazır bir reçete değil. Hele tavsiyelerle, akıl danışarak ulaşılacak bir yer de değil. Başarının ardındaki kavramlar uzun evrimde öğrenerek, yaşama geçirilerek, bekleyerek, izleyerek, gözlemleyerek çok daha önemlisi birikim düzeyi yüksek, tutarlı bir ekiple elde edilir. Ci Group Buca, bu evrelerden geçmedi. o nedenle de yalpalıyor. Var olan modellede iyileşmez, düşer.









Fatih Tanfer: Ci Group Buca evinde oynadığı 68 Aksaray karşısında hem de 46. dakikada 10 kişi kalmış rakibi karşısında 58 ve 90. dakikada 2 gol yiyip 3 puanı bırakması inanılacak gibi değil. Yeni teknik direktör geldi, geçen haftada yazdık. Yeni hocaların gelişleri daima pozitif etki olur dedik. Ancak 2 haftadır alınan puan 0, yenilen gol sayısı 5. Cihan başkanın maddi ve manevi büyük emekler sarfedip kurduğu bu takımın böylesine başarısız sonuçlar alması asla kabul edilemez. Takımın bu duruma gelmesine neden olanlar bu futbolcular. Ancak ben onların çok yetenekli, gelişime açık tecrübeli ve gençlerden oluşan iyi bir takım olduğuna inanıyorum. Gelinen bu noktayıda kabullenmekte zorlanıyorum. 5 Ekim Cumartesi günü Manisa deplasmanı, 9 Ekim Çarşamba evinde Çatalcaspor’la oynuyor. Bu dört gün Bucaspor adına olmak ya da olmamak sezon boyunca dönecekleri önemli virajlardan bir tanesi. Lütfen herkes şapkasını önüne alsın ve yapması gerekenleri en önemlisi mücadeleyi, hırsı ve yeteneklerini sahaya yansıtsınlar. Bu işin şakası yok.



Mehmet Demirtaş: TFF 3. Lig 1. Grup’ta sezon öncesi herkesin korkulu rüyası olan ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülen Ci Group Buca’da bu sıralar işler iyi gitmiyor. Erken bir teknik adam değişikliği elbette takımın dengesini bozdu. Ancak oyuncu grubunun da kendilerine her türlü imkanı sonuna kadar sağlayan Başkan Cihan Aktaş ve Ci Group Buca’ya gönül verenlere büyük bir borçları var. Sonuç olarak takımda abi niteliği taşıyan birkaç oyuncu var. En azından onların takıma daha fazla katkı vermesi gerekiyor. Yani kısaca herkes kendi göreviyle ilgilenmeli. Bu hafta Manisaspor maçından başlayarak içeride dışarıda puan kayıplarının önüne geçilmeli.



Mekânın sahibi geri döndü





Bülent Buda: Şimdi, size de bir şey dese futbolcular herhalde haklı olacaklar. Doyumsuzluk bazen nükseder böyle. 31 dakikada skoru üçlemişler. Farkı neden daha da açmamışlar? Üstüne bir de gol yemişler diyerek söyleniyorum. Liderlik koltuğuna yeniden oturdular. Umarım, sezon bitimine kadar o koltuğa sıkıca yapışırlar kimseye kaptırmazlar. Hadi bakalım kolay gelsin. Önünüz açık olsun.



Fatih Tanfer: Nazilli Belediye-spor’u geçen haftaki 90+3 köşemizde çok iyi bir takım olduğunu evinde yenemedikleri Yozgatspor maçının telafisinin Altındağ maçıyla olması gerektiğini ifade etmiştik. Çünkü, oyuncu yapısını ve gücünü gayet yakından izliyor ve biliyoruz. Nazilli, 3 puanı 3 muhteşem golle aldı. Fizik, kondisyonlarına oyuncular yeteneklerini, iyi performanslarını ve birde kazanma arzularını ekleyince liderlikte geldi. Umarım lig sonuna kadar bu unvanı taşırlar. Ancak bu hafta 9 puanlı 5. sırada bulunan grubun güçlü takımlarından Bayrampaşa deplasmanına gidiyorlar. Yeteneklerini ve güçlerini sahaya yansıtıklarında Nazilli’nin başarılı olacağına inancımız tam.



Mehmet Demirtaş: Nazilli Belediyespor, evinde ağırladığı Altındağ Belediyespor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı ve zirveye kuruldu. Naz Naz’ın gençlerinin sahada verdiği mücadele ve hırs göz dolduruyor. Özellikle Yavuz Hoca ile çok güzel bir hava yakaladılar. Umut ediyorum ki, bu ayakları yere sağlam basan takım zirvedeki yerini sağlamlaştıracaktır. Bu hafta rakip Bayrampaşa. Mağlubiyet yüzü görmeyen Nazilli Belediyespor bu deplasmandan da puan ve puanlarla dönecektir.