YEP programına Mutlu’dan destek

Türk halkının en önemli beklentisinin ‘kalkınma’ olduğunu belirten Mutlu, “Türkiye, kalkınmanın getirdiği ekonomik büyümeye ihtiyaç duyuyor. Seçimsiz geçecek uzun bir dönem bulunuyor. Bu süreç, yapısal reformların uygulanması ve katma değeri yüksek üretim modeline geçilmesi için bir fırsat. Halkın içinde yaşayan ve toplumun çoğunluğunu oluşturan küçük işletmelerin güçlendirilmesi, orta ve uzun vadede ekonominin ve sosyal yaşamın rahatlamasına da vesile olacaktır” dedi.