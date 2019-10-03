03.10.2019 - 02:19 |
YEP programına Mutlu’dan destek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programını (YEP) değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, programla birlikte enflasyonla mücadele, işsizlik ve cari açık gibi konularda olumlu gelişmeler yaşanacağına inandıklarını söyledi.
Türk halkının en önemli beklentisinin ‘kalkınma’ olduğunu belirten Mutlu, “Türkiye, kalkınmanın getirdiği ekonomik büyümeye ihtiyaç duyuyor. Seçimsiz geçecek uzun bir dönem bulunuyor. Bu süreç, yapısal reformların uygulanması ve katma değeri yüksek üretim modeline geçilmesi için bir fırsat. Halkın içinde yaşayan ve toplumun çoğunluğunu oluşturan küçük işletmelerin güçlendirilmesi, orta ve uzun vadede ekonominin ve sosyal yaşamın rahatlamasına da vesile olacaktır” dedi.
Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.