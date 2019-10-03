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    HaberlerEgeYEP programına Mutlu’dan destek
    03.10.2019 - 02:19 |

    YEP programına Mutlu’dan destek

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programını (YEP) değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, programla birlikte enflasyonla mücadele, işsizlik ve cari açık gibi konularda olumlu gelişmeler yaşanacağına inandıklarını söyledi.

    YEP programına Mutlu’dan destek

    Türk halkının en önemli beklentisinin ‘kalkınma’ olduğunu belirten Mutlu, “Türkiye, kalkınmanın getirdiği ekonomik büyümeye ihtiyaç duyuyor. Seçimsiz geçecek uzun bir dönem bulunuyor. Bu süreç, yapısal reformların uygulanması ve katma değeri yüksek üretim modeline geçilmesi için bir fırsat. Halkın içinde yaşayan ve toplumun çoğunluğunu oluşturan küçük işletmelerin güçlendirilmesi, orta ve uzun vadede ekonominin ve sosyal yaşamın rahatlamasına da vesile olacaktır” dedi.

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    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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