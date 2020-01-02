Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 2020’nin önemli projelerin temellerinin atılacağı bir yıl olacağını belirtti. Yeni yıl kutlama programlarında konuşan Sandal, “Göreceksiniz, Bayraklı beş yıl içinde bambaşka bir kent olacak” dedi. Süreç boyunca Büyükşehir’in de en az 700-800 milyon liralık katkı koyacağını belirten Sandal, şöyle konuştu:

“Kentsel dönüşümle ilgili, 60 hektarlık alanda çok kısa sürede çalışmalara başlıyoruz. Aynı şekilde, Altınyol’un yer altına alınması, Bornova ve Laka derelerinin çevresinin cazibe merkezine dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalar da bu yıl başlıyor. Doğançay’da planladığımız Dünya Çocuk ve Gençlik Köyü, Büyükşehir ortaklığında hayata geçecek. Kreşlerimiz bu yıl içinde hizmete girmeye başlayacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz yeni bir kart hazırlığında, bu kartla 2 bin yoksul ailemizin derdine derman olacağız.”