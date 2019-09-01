Yer gök kırmızı

İzmir’de Vali Erol Ayyıldız ve eşi Didem Ayyıldız’ın ev sahipliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Balçova Termal Tesisleri Kardelen Salonu’nda düzenlenen resepsiyona, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, eşi Özenç Özkök, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve eşi Şafak Sivri, üniversite rektörleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve daire amirleri katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, savaşan tüm kahramanları şükranla anan Vali Ayyıldız şunları söyledi:

Pasta kesildi

“Milletimizin bağımsızlık fikrinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk Milleti’nin, vatanının bölünmez bütünlüğünden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını, bütün dünyaya ilan ettiği gündür. Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında önde gelen bir yerdedir. Devletimiz ebediyen var olacaktır.” Üstünde Ne Mutlu Türküm Diyene yazan, Atatürk fotoğraflarıyla bezeli pastanın 10’uncu Yıl Marşı eşliğinde kesilmesinin ardından program sona erdi.

30 Ağustos şöleni

Karşıyakalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. ‘Cumhuriyete Giden Yolda’ başlıklı söyleşi ve Çarşı’daki muhteşem kortejin ardından, günün finali Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası’nın konseriyle yapıldı. Tek ses, tek yürek olan binlerce Karşıyakalı, Ulu Önder Atatürk ve mücadele arkadaşlarını sonsuz sevgi, saygı ve minnetle andı. Belediye Başkanı Cemil Tugay, Zafer Bayramı’nı, Atatürk sevdalılarının kenti Karşıyaka’ya yakışır bir coşkuyla kutladıklarını vurguladı.

Narlıdere’de zafer korteji

Narlıdere Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümünü heyecanla kutladı. Mithatpaşa Caddesi üzerinde, yüzlerce kişinin katılımıyla ‘Zafer’ korteji yapıldı. TEMAD bandosunun marşlarla eşlik ettiği kortejde, Cumhuriyet sevdalıları ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’na kadar yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’nın sahne aldığı gecede, en güzel zafer şarkıları seslendirildi. Vatandaşlara seslenen Başkan Ali Engin, “Mustafa Kemal’in askerleri vatanına, toprağına ve onun ilkelerine sahip çıkmaya devam edecektir. Atamızın emanetlerini sonsuza kadar yaşatacağız” dedi.

Çeşme, kırmızı beyaza büründü

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü nedeniyle Çeşme Çarşısı’nda fener alayı düzenlendi. Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalığa Belediye Başkanı Ekrem Oran, eşi Nuriş Oran ve oğlu Nazım Çetin Oran, siyasi parti ve STK temsilcileri ile meclis üyeleri eşlik etti. Kortejin sona erdiği Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan Başkan Oran, “Cumhuriyet’in aydınlık yüzü Çeşme, iyi ki varsınız. Biz bu yılki fener alayımızda meşale satın almadık. Meşalelere vereceğimiz paraları, yanan ormanlarımıza fidan dikmeye kullanalım. Cumhuriyet’in aydınlığını cep telefonlarımızın ışıklarıyla verdik” dedi.

Bornova, Hakan Aysev’le kutladı

Bornova Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Çamdibi’ndeki kortej yürüyüşü ve Gamze Matracı konserinin ardından Bornova Merkez’de devam etti. Binlerce Bornovalı İş Bankası viyadükleri altından başlayan kortej geçişinde yerini aldı.

Zafer şarkıları ve marşlar hep bir ağızdan söylendi. Kortejin son bulduğu Cumhuriyet Meydanı’nda opera sanatçısı Hakan Aysev, hayranlarıyla buluştu. Konserde Başkan Mustafa İduğ, eşi Ufuk İduğ’u dansa da kaldırdı. Başkan İduğ, “Bu coşkuyu daha fazlasıyla İzmir’in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül’de de yaşayalım” dedi.

Ata’nın sevdiği türküler söylendi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA) Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde şef Rengim Gökmen önderliğinde konser verdi. Şölen havasında geçen gecede, klasik müzik eserlerinin yanı sıra, Atatürk’ün en çok sevdiği şarkılar da seslendirildi. Müzikseverler de, zafer türkülerine eşlik etti.

Dikili’de bayram festivalle taçlandı

Dikili Kültür-Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali, Zafer Bayramı’nda coşkuyla başladı. Festival kapsamında aerobic ve yoga etkinlikleri, “30 Ağustos’un Önemi ve Yansımaları” paneli ve kortej yürüyüşü düzenlendi. Program, Kardeş Türküler konseriyle devam etti. Sevilen grup, müzik şöleni yaşattı. Başkan Adil Kırgöz, “Festivalleri yapabiliyor, coşkuyu yaşayabiliyorsak Ulu Önderimizin yaktığı Cumhuriyet ışığı sayesinde” dedi.

Balçova’da çifte coşku

Balçova Belediyesi ve Ege Folklor Eğitim Merkezi (EFEM) tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali gala gecesi Balçova’da coşku yarattı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birleştirilen program, Ata Caddesi’ndeki kortej yürüyüşüyle başladı. Binlerce Balçovalı, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne kadar marşlar söyleyerek yürüdü. Başkan Çalkaya korteje katılanlara bir fidan hediye etti. Festivalde, İzmir Marşı’nı söyleyen Macaristan ekibine bütün salon eşlik etti.

Başkan Çalkaya, “Bugün burada hem kendi kültürümüzü hem de dünya kültürünün örneklerini özgürce izleyebiliyor ve yaşayabiliyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına borçluyuz” diye konuştu.

97’nci yıla özel konser

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü dolayısıyla Foça’da fener alayı ve Zafer Yürüyüşü düzenlendi. Foça Kavala Kafe önünden başlayan yürüyüşte vatandaşlar, marşlar söyledi. Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Ergin Kayran yönetiminde Yeni Foça’da konser verdi. Başkan Fatih Gürbüz, “Zafer Bayramımız kutlu olsun. Borçlu olduğumuz, minnet duyduğumuz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum” dedi.

Karaburun’da fener alayı

Karaburun Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı fener alayı ve kortej yürüyüşüyle kutladı. Karaburunlular, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüdü. Başkan İlkay Girgin Erdoğan, Atatürk ve silah arkadaşlarının emperyalist güçleri dize getirdiği zaferi büyük coşkuyla kutladıklarını belirtti.

İnce, barış ve kardeşlik diledi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılı Güzelbahçe Belediyesi’nin düzenlediği kortej ve konserlerle kutlandı. Maltepe Mahallesi’nde bulunan Tabaoğlu Parkın’nda toplanan vatandaşlar ellerinde meşale ve bayraklarla İzmir Marşı’nı söyleyerek Güzelbahçe gece pazarına kadar yürüdü. Gece pazarında Güzelbahçelileri havai fişekler karşıladı. Başkan Mustafa İnce, “Hep barışların, kardeşliklerin, el ele bütünleşerek, huzurlu bayramlarda buluşalım” dedi. Program kapsamında Grup Narkoz sahneye çıktı. Sevilen grup konserine İzmir Marşı ile başladı.