Yer yerinden oynayacak!

Milliyet EgeTürkiye’nin pop müzik alanında geleneksel tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, altı yıl aradan sonra yeniden hayata geçiriliyor. Kuşadası Belediyesi tarafından 2-7 Eylül günleri arasında düzenlenecek etkinlik, yenilenen formatı ve zengin içeriği ile ilçe halkına ve gelecek olan ziyaretçilere kültür ve sanatla dolu altı gün yaşatacak. İlk kez 1985’te düzenlenen ve 21 yıl Türk müzik tarihinde unutulmaz izler bırakan beste yarışması için hazırlıklar tamamlandı. Yarışmanın Turhan Yükseler başkanlığındaki, Ali Rıza Türker, Bora Ayanoğlu, Gür Akad, Nino Varon, Tarkan Gözübüyük ve Yusuf Bütünley’den oluşan ön jürisi, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da toplandı, iki günlük değerlendirme ile finalistleri belirledi.

Farklı bir konseptl yapılacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin’i altı yıl aranın ardından yeniden kanatlandıracak olmanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti, “Altın Güvercin Beste Yarışması, Kuşadası ile özdeşleşmiş önemli bir organizasyon. Bu nedenle de yaşatılması gerekiyor. Seçim kampanyam boyunca, turizm kentleri açısından büyük önem taşıyan ve kimi zaman düzenlendiği kentlerin bile önüne geçen festivallerin yaşatılması ve çağın koşullarına uygun biçimde yeniden yorumlanması gerektiğinin bilinci ile Altın Güvercin’i Kuşadası’na tekrar armağan etme sözü vermiştim. Bugün ise Altın Güvercin Beste Yarışması gibi önemli bir değerimize kentimiz adına sahip çıkmanın ve içeriğini güncelleştirerek çok daha büyük bir çatı festival haline getirmenin sevincini yaşıyoruz. Düzenlendiği yıllar boyunca ilçenin tanıtımına büyük bir katkı sağladığı gibi müzik dünyamıza da önemli isimler kazandıran yarışma, bu yıl farklı bir konsept ve içerikle yaşama geçirilecek. Altın Güvercin’in gerek ilçemiz gerekse de müzik dünyasında yeni bir sinerji ve motivasyon yaratacağına inanıyorum” dedi.

Final jürisi belirlendi

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın 7 Eylül’de Kuşadası Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek finalinde jüri, şu isimlerden oluştu: Ali Rıza Türker, İzzet Öz, Işın Karaca, Doğukan Manço, Ali Rıza Binboğa, İlhan Şeşen, Armağan Çağlayan, Volkan Severcan, Yusuf Bütünley, Ömür Gedik ve Kuşadası’ndan Murat Sert ve Hüsnü Öten. Değerlendirme sonucu birinci besteciye Altın Güvercin ve 50 bin, ikinciye Gümüş Güvercin ve 30 bin, üçücüye Bronz Güvercin ve 20 bin lira para ödülü verilecek.

Müziğe birçok isim kazandırdı

1986 yılında düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması’nı ilk kez Fatih Erkoç “Yol verin a dostlar” şarkısı ile kazanmıştı. Şimdiye kadar yarışma, Fatih Erkoç dışında Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Cem Karaca, Asya, Eda-Metin Özülkü, İzel-Çelik-Ercan, Bora Ayanoğlu, Suavi, Burak Uçkun, Mert Erken, Şebnem Özsaran, Tayfun Duygulu, Işın Karaca, Ferhat Göçer, Burak Uçkun, Caner Yemez, Cem Doğangil, Alper Kömürcü, Hale Özbaş, Nilgün Yavaşoğlu, Nermin Kurban ve Neslihan Demirtaş gibi önemli isimleri Türk müzik dünyasına kazandırmıştır.

2019 YILI FİNALİSTLERİ

Parça adı: Sen Bana Canlı Lazımsın...

Besteci, söz yazarı ve yorumcu: Gökçe Özgül.

Parça adı: Festival. Besteci, söz yazarı ve yorumcu: Can Erol.

Parça adı: Prova.

Besteci ve söz yazarı: Selahattin Erhan.

Yorumcu: Duygu Karakuş.

Parça adı: Masallar Şehri. Besteci ve söz yazarı: Hakan Budak.

Parça adı: Gurbet Türküsü. Besteci Gökmen Adıgüzel.

Söz yazarı: Gökmen Adıgüzel-Zeynep Türkeş. Yorumcu: Zeynep Türkeş.

Parça adı: Ölmüşçesine. Besteci ve söz yazarı: Neslihan Demirtaş.

Parça adı: Bir Umut Var. Besteci: Mine Mucur. Söz yazarı: Nebi Birgi. Yorumcu: Serra Hepgül.

Parça adı: Korkarım. Besteci: Gökhan Varol. Söz yazarı: S. Ayper Yelbiz. Yorumcu: Didem Ezgi Kurt.

Parça adı: Kaf Masalı. Besteci ve söz yazarı: Hülya Özdemir. Yorumcu: Korat Eriş.

Parça adı: Yeniden. Besteci ve söz yazarı: M. Çağlar Yıldırım.

Yedekler:

Parça adı: Sensin Unutma.

Besteci ve söz yazarı: Koray Özkul.

Barış Manço onur ödülü Alpay’ın

Altın Güvercin Beste Yarışması’nın gelenekselleşen Barış Manço onur ödülü ise bu yıl ünlü yorumcu Alpay’a verilecek. Etkinlik kapsamında Türkiye’de yarım asır boyunca kariyerini koruyan ünlü şarkıcı ve yorumcu Alpay, vereceği bir konserle Kuşadalılarla buluşacak. Yarışma kapsamındaki etkinliklerden biri de, “Barış Manço ile 7’den 77’ye Fotoğraf Sergisi” 2-8 Eylül günleri arasında açık olacak sergi, Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda Barış Manço hayranları ile buluşacak.