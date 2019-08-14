Yerel tohumlar Aydın’da güvende

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Ata Tohumları’ projesi kapsamında Yenipazar’daki Yerel Tarım Ürünleri Serası’nda dikilen fideler, gelecek yıl halka ücretsiz olarak dağıtılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin, yerel tohumlarının kaybolmasının önüne geçip gelecek nesillere aktarabilmek için başlattığı “Ata Tohumları” projesinde gelecek yıl fide olarak dağıtılacak olan yeni tohumlar elde edildi. Yenipazar’daki Yerel Tarım Ürünleri Serası’ndaki deneme üretimlerinde bu yıl biber, domates, patlıcan, kavun, karpuzun yanı sıra ayçiçeği, fasulye, börülce, salatalık, kabak, kudretnarı ve şevketibostan gibi sebze ve meyvelerin dikimleri yapıldı. Fideler, her yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Vatandaşla el ele

Büyükşehir Belediyesi-vatandaş işbirliğiyle yerel tohumlara sahip çıktıklarını belirten Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Toprakla buluşmayan tohumlar kaybolmaya mahkûmdur. Bu nedenle bir tohumun korunmasının en iyi yolu onun yaşatılmasıdır. Bizler Aydın’da vatandaşlarımızla bir olarak kaybolmaya yüz tutmuş, sandıklarda saklanan tohumlara sahip çıkıyoruz. Bize emanet edilen bu tohumların deneme ekimlerini ve kontrollerini yaptık. Önümüzdeki yıl da bu tohumlardan elde edeceğimiz fideleri tüm vatandaşlarımızla buluşturacağız” dedi.